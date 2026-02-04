Bundesliga-Spieltage angesetzt: FC Bayern gegen Bayer Leverkusen kein Topspiel
Der FC Bayern kann in der Bundesliga bis Ende März planen. Die DFL hat am Mittwoch die Spieltage 25 bis 27 zeitgenau terminiert.
Die Münchner eröffnen den 25. Spieltag am Freitagabend (6. März, 20.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Vor der Länderspielpause Ende März ist der Rekordmeister zweimal an einem Samstagnachmittag (15.30 Uhr) gefordert. Am 14. März ist der FC Bayern zu Gast bei Bayer 04 Leverkusen, eine Woche später empfängt die Mannschaft von Vincent Kompany Union Berlin in der Allianz Arena.
Fest steht auch schon: Am 34. und somit letzten Spieltag hat der deutsche Rekordmeister in dieser Spielzeit endlich mal wieder ein Heimspiel – zum ersten Mal seit der Saison 2020/21. Ausgerechnet gegen den 1. FC Köln, bei dem die Bayern in der Saison 2022/23 am letzten Spieltag die Meisterschaft klarmachten. Anstoß gegen den Aufsteiger ist am 16. Mai um 15.30 Uhr in Fröttmaning.
Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick
|Spieltag
|Datum
|Spiel
|Freundschaftsspiel
|02.08.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern - Olympique Lyon 2:1
|Freundschaftsspiel
|07.08.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern - Tottenham 4:0
|Freundschaftsspiel
|12.08.2025, 18 Uhr
|Grasshoppers Zürich - FC Bayern 1:2
|Supercup
|16.08.2025, 20.30 Uhr
|VfB Stuttgart - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 1. Spieltag
|22.08.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – RB Leipzig 6:0
|DFB-Pokal, 1. Runde
|27.08.2025, 20.45 Uhr
|SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 2. Spieltag
|30.08.2025, 18.30 Uhr
|FC Augsburg – FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 3. Spieltag
|13.09.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – HSV 5:0
|Champions League, 1. Spieltag
|17.09.2025, 21 Uhr
|FC Bayern - FC Chelsea 3:1
|Bundesliga, 4. Spieltag
|20.09.2025, 15.30 Uhr
|TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 5. Spieltag
|26.09.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Werder Bremen 4:0
|Champions League, 2. Spieltag
|30.09.2025, 21 Uhr
|FC Paphos - FC Bayern 1:5
|Bundesliga, 6. Spieltag
|04.10.2025, 18.30 Uhr
|Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:3
|Bundesliga, 7. Spieltag
|18.10.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – Borussia Dortmund 2:1
|Champions League, 3. Spieltag
|22.10.2025, 21 Uhr
|FC Bayern - FC Brügge 4:0
|Bundesliga, 8. Spieltag
|25.10.2025, 15.30 Uhr
|Borussia Mönchengladbach – FC Bayern 0:3
|DFB-Pokal, 2. Runde
|29.10.2025, 20.45 Uhr
|1. FC Köln - FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 9. Spieltag
|01.11.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – Bayer Leverkusen 3:0
|Champions League, 4. Spieltag
|04.11.2025, 21 Uhr
|Paris Saint-Germain - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 10. Spieltag
|08.11.2025, 15.30 Uhr
|Union Berlin – FC Bayern 2:2
|Bundesliga, 11. Spieltag
|22.11.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern – SC Freiburg 6:2
|Champions League, 5. Spieltag
|26.11.2025, 21 Uhr
|FC Arsenal - FC Bayern 1:3
|Bundesliga, 12. Spieltag
|29.11.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern – FC St. Pauli 3:1
|DFB-Pokal, Achtelfinale
|03.12.2025, 20.45 Uhr
|Union Berlin - FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 13. Spieltag
|06.12.2025, 15.30 Uhr
|VfB Stuttgart – FC Bayern 0:5
|Champions League, 6. Spieltag
|09.12.2025, 18.45 Uhr
|FC Bayern - Sporting Lissabon 3:1
|Bundesliga, 14. Spieltag
|14.12.2025, 17.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FSV Mainz 05 2:2
|Bundesliga, 15. Spieltag
|21.12.2025, 17.30 Uhr
|1. FC Heidenheim– FC Bayern 0:4
|Freundschaftsspiel
|06.01.2026, 15 Uhr
|RB Salzburg - FC Bayern 0:5
|Bundesliga, 16. Spieltag
|11.01.2026, 17.30 Uhr
|FC Bayern – VfL Wolfsburg 8:1
|Bundesliga, 17. Spieltag
|14.01.2026, 20.30 Uhr
|1. FC Köln – FC Bayern 1:3
|Bundesliga, 18. Spieltag
|17.01.2026, 18.30 Uhr
|RB Leipzig – FC Bayern 1:5
|Champions League, 7. Spieltag
|21.01.2026, 21 Uhr
|FC Bayern - Union Saint-Gilloise 2:0
|Bundesliga, 19. Spieltag
|24.01.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – FC Augsburg 1:2
|Champions League, 8. Spieltag
|28.01.2026, 21 Uhr
|PSV Eindhoven - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 20. Spieltag
|31.01.2026, 18.30 Uhr
|HSV - FC Bayern 2:2
|Bundesliga, 21. Spieltag
|08.02.2026, 17.30 Uhr
|FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim
|DFB-Pokal, Viertelfinale
|11.02.2026, 20.45 Uhr
|FC Bayern - RB Leipzig
|Bundesliga, 22. Spieltag
|14.02.2026, 15.30 Uhr
|Werder Bremen – FC Bayern
|Bundesliga, 23. Spieltag
|21.02.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – Eintracht Frankfurt
|Bundesliga, 24. Spieltag
|28.03.2026, 18.30 Uhr
|Borussia Dortmund – FC Bayern
|Bundesliga, 25. Spieltag
|06.03.2026, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga, 26. Spieltag
|14.03.2026, 15.30 Uhr
|Bayer Leverkusen – FC Bayern
|Bundesliga, 27. Spieltag
|21.03.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – Union Berlin
|Bundesliga, 28. Spieltag
|04./05.04.2026
|SC Freiburg – FC Bayern
|Bundesliga, 29. Spieltag
|10.-12.04.2026
|FC St. Pauli – FC Bayern
|Bundesliga, 30. Spieltag
|17.-19.04.2026
|FC Bayern – VfB Stuttgart
|Bundesliga, 31. Spieltag
|24.-26.04.2026
|1. FSV Mainz 05 – FC Bayern
|Bundesliga, 32. Spieltag
|02./03.05.2026
|FC Bayern – 1. FC Heidenheim
|Bundesliga, 33. Spieltag
|08.-10.05.2026
|VfL Wolfsburg – FC Bayern
|Bundesliga, 34. Spieltag
|16.05.2026,15.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FC Köln
