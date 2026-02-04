Die DFL hat die Spieltage 25 bis 27 der Saison 2025/26 zeitgenau terminiert. Ein Flutlicht-Duell und zwei Spiele am Samstagnachmittag warten auf den FC Bayern.

Der FC Bayern kann in der Bundesliga bis Ende März planen. Die DFL hat am Mittwoch die Spieltage 25 bis 27 zeitgenau terminiert.

Die Münchner eröffnen den 25. Spieltag am Freitagabend (6. März, 20.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Vor der Länderspielpause Ende März ist der Rekordmeister zweimal an einem Samstagnachmittag (15.30 Uhr) gefordert. Am 14. März ist der FC Bayern zu Gast bei Bayer 04 Leverkusen, eine Woche später empfängt die Mannschaft von Vincent Kompany Union Berlin in der Allianz Arena.

Fest steht auch schon: Am 34. und somit letzten Spieltag hat der deutsche Rekordmeister in dieser Spielzeit endlich mal wieder ein Heimspiel – zum ersten Mal seit der Saison 2020/21. Ausgerechnet gegen den 1. FC Köln, bei dem die Bayern in der Saison 2022/23 am letzten Spieltag die Meisterschaft klarmachten. Anstoß gegen den Aufsteiger ist am 16. Mai um 15.30 Uhr in Fröttmaning.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick