AZ-Plus
Update

Bundesliga-Spieltage angesetzt: FC Bayern gegen Bayer Leverkusen kein Topspiel

Die DFL hat die Spieltage 25 bis 27 der Saison 2025/26 zeitgenau terminiert. Ein Flutlicht-Duell und zwei Spiele am Samstagnachmittag warten auf den FC Bayern.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 17  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Heimspielstätte des FC Bayern: Allianz Arena.
Heimspielstätte des FC Bayern: Allianz Arena. © IMAGO/Bernd Feil/MIS

Der FC Bayern kann in der Bundesliga bis Ende März planen. Die DFL hat am Mittwoch die Spieltage 25 bis 27 zeitgenau terminiert.

Die Münchner eröffnen den 25. Spieltag am Freitagabend (6. März, 20.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Vor der Länderspielpause Ende März ist der Rekordmeister zweimal an einem Samstagnachmittag (15.30 Uhr) gefordert. Am 14. März ist der FC Bayern zu Gast bei Bayer 04 Leverkusen, eine Woche später empfängt die Mannschaft von Vincent Kompany Union Berlin in der Allianz Arena.

Fest steht auch schon: Am 34. und somit letzten Spieltag hat der deutsche Rekordmeister in dieser Spielzeit endlich mal wieder ein Heimspiel – zum ersten Mal seit der Saison 2020/21. Ausgerechnet gegen den 1. FC Köln, bei dem die Bayern in der Saison 2022/23 am letzten Spieltag die Meisterschaft klarmachten. Anstoß gegen den Aufsteiger ist am 16. Mai um 15.30 Uhr in Fröttmaning.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick

Spieltag Datum  Spiel 
Freundschaftsspiel  02.08.2025, 15.30 Uhr FC Bayern - Olympique Lyon 2:1
Freundschaftsspiel 07.08.2025, 18.30 Uhr FC Bayern - Tottenham 4:0
Freundschaftsspiel 12.08.2025, 18 Uhr Grasshoppers Zürich - FC Bayern 1:2
Supercup 16.08.2025, 20.30 Uhr VfB Stuttgart - FC Bayern 1:2
Bundesliga, 1. Spieltag 22.08.2025, 20.30 Uhr FC Bayern – RB Leipzig 6:0
DFB-Pokal, 1. Runde 27.08.2025, 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern 2:3
Bundesliga, 2. Spieltag 30.08.2025, 18.30 Uhr FC Augsburg – FC Bayern 2:3
Bundesliga, 3. Spieltag 13.09.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – HSV  5:0
Champions League, 1. Spieltag 17.09.2025, 21 Uhr FC Bayern  - FC Chelsea 3:1
Bundesliga, 4. Spieltag 20.09.2025, 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern  1:4
Bundesliga, 5. Spieltag 26.09.2025, 20.30 Uhr FC Bayern – Werder Bremen 4:0
Champions League, 2. Spieltag 30.09.2025, 21 Uhr FC Paphos - FC Bayern 1:5
Bundesliga, 6. Spieltag 04.10.2025, 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:3
Bundesliga, 7. Spieltag 18.10.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – Borussia Dortmund 2:1
Champions League, 3. Spieltag 22.10.2025, 21 Uhr FC Bayern - FC Brügge 4:0
Bundesliga, 8. Spieltag 25.10.2025, 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach – FC Bayern 0:3
DFB-Pokal, 2. Runde 29.10.2025, 20.45 Uhr 1. FC Köln - FC Bayern 1:4
Bundesliga, 9. Spieltag 01.11.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – Bayer Leverkusen 3:0
Champions League, 4. Spieltag 04.11.2025, 21 Uhr Paris Saint-Germain - FC Bayern 1:2
Bundesliga, 10. Spieltag 08.11.2025, 15.30 Uhr Union Berlin – FC Bayern 2:2
Bundesliga, 11. Spieltag 22.11.2025, 15.30 Uhr FC Bayern – SC Freiburg 6:2
Champions League, 5. Spieltag 26.11.2025, 21 Uhr FC Arsenal - FC Bayern 1:3
Bundesliga, 12. Spieltag 29.11.2025, 15.30 Uhr FC Bayern – FC St. Pauli 3:1
DFB-Pokal, Achtelfinale 03.12.2025, 20.45 Uhr Union Berlin - FC Bayern 2:3
Bundesliga, 13. Spieltag 06.12.2025, 15.30 Uhr VfB Stuttgart – FC Bayern 0:5
Champions League, 6. Spieltag 09.12.2025, 18.45 Uhr FC Bayern - Sporting Lissabon 3:1
Bundesliga, 14. Spieltag 14.12.2025, 17.30 Uhr FC Bayern – 1. FSV Mainz 05 2:2
Bundesliga, 15. Spieltag 21.12.2025, 17.30 Uhr 1. FC Heidenheim– FC Bayern 0:4
Freundschaftsspiel 06.01.2026, 15 Uhr RB Salzburg - FC Bayern 0:5
Bundesliga, 16. Spieltag 11.01.2026, 17.30 Uhr FC Bayern – VfL Wolfsburg 8:1
Bundesliga, 17. Spieltag 14.01.2026, 20.30 Uhr 1. FC Köln – FC Bayern 1:3
Bundesliga, 18. Spieltag 17.01.2026, 18.30 Uhr RB Leipzig – FC Bayern 1:5
Champions League, 7. Spieltag 21.01.2026, 21 Uhr FC Bayern - Union Saint-Gilloise 2:0
Bundesliga, 19. Spieltag 24.01.2026, 15.30 Uhr FC Bayern – FC Augsburg 1:2
Champions League, 8. Spieltag 28.01.2026, 21 Uhr PSV Eindhoven - FC Bayern 1:2
Bundesliga, 20. Spieltag 31.01.2026, 18.30 Uhr HSV - FC Bayern 2:2
Bundesliga, 21. Spieltag 08.02.2026, 17.30 Uhr FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim
DFB-Pokal, Viertelfinale 11.02.2026, 20.45 Uhr FC Bayern - RB Leipzig
Bundesliga, 22. Spieltag 14.02.2026, 15.30 Uhr Werder Bremen – FC Bayern 
Bundesliga, 23. Spieltag 21.02.2026, 15.30 Uhr FC Bayern – Eintracht Frankfurt 
Bundesliga, 24. Spieltag 28.03.2026, 18.30 Uhr Borussia Dortmund – FC Bayern 
Bundesliga, 25. Spieltag 06.03.2026, 20.30 Uhr FC Bayern – Borussia Mönchengladbach
Bundesliga, 26. Spieltag 14.03.2026, 15.30 Uhr Bayer Leverkusen – FC Bayern 
Bundesliga, 27. Spieltag 21.03.2026, 15.30 Uhr FC Bayern – Union Berlin
Bundesliga, 28. Spieltag 04./05.04.2026 SC Freiburg – FC Bayern 
Bundesliga, 29. Spieltag 10.-12.04.2026 FC St. Pauli – FC Bayern
Bundesliga, 30. Spieltag 17.-19.04.2026 FC Bayern – VfB Stuttgart
Bundesliga, 31. Spieltag 24.-26.04.2026 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern
Bundesliga, 32. Spieltag 02./03.05.2026 FC Bayern – 1. FC Heidenheim
Bundesliga, 33. Spieltag 08.-10.05.2026 VfL Wolfsburg – FC Bayern
Bundesliga, 34. Spieltag 16.05.2026,15.30 Uhr FC Bayern – 1. FC Köln
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
17 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Knoedel am 06.09.2024 07:22 Uhr / Bewertung:

    Warum erscheinen Kommentare von 2023 wenn es hier um die Saison 2024/25 geht?
    Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun!
    Die "alten" Kommentare bezogen sich auf die Vorsaison.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni am 06.09.2024 18:32 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Sparmaßnahmen!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Analyst am 07.11.2025 11:58 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Hast du nicht den Roten Balken in der Headline nicht gesehen ,das steht Update“,dieses kann noch 5 Jahre so weiterlaufen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.