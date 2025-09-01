Bundesliga-Rekord: 50.000 Fans wollen Bayern-Frauen sehen

Der deutsche Fußball-Meister aus München startet vor einer Bundesliga-Rekordkulisse in die Saison. Bis zum Spieltag kann sich die Zuschauerzahl sogar noch erhöhen.

Für den Bundesliga-Auftakt des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen wurden bereits 50.000 Tickets verkauft.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben schon vor dem Bundesliga-Saisonstart einen Rekord geknackt. Für die Auftaktpartie des deutschen Meisters gegen Bayer Leverkusen am Samstag wurden bereits 50.000 Tickets verkauft - so viel wie noch nie für ein Bundesliga-Spiel.

Die bisher meisten Zuschauer in der Frauen-Bundesliga wurden 2022 bei der Partie 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt verzeichnet. Damals waren 38.365 Fans dabei.

Die größte Kulisse bei einem Vereinsspiel in Deutschland gab es im März dieses Jahres, als 57.000 Zuschauer das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen im Volksparkstadion verfolgten. Diese Bestmarke könnten die Münchnerinnen ebenfalls noch übertreffen.