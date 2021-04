Bundesliga live: VfL Wolfsburg gegen FC Bayern im TV, Livestream und Ticker

Nach dem bitteren Aus in der Champions League geht es für den FC Bayern in der Bundesliga jetzt um den einzigen verbleibenden Titel. Am Samstag müssen die Münchner beim starken VfL Wolfsburg ran. So können Sie die Partie live sehen.

15. April 2021 - 09:05 Uhr | AZ

Das Spiel der Bayern gegen Wolfsburg wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © dpa