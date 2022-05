Bundesliga live: VfL Wolfsburg gegen FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Das letzte Spiel der Saison: Meister Bayern tritt am 34. Spieltag beim VfL Wolfsburg an. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung am Samstag live sehen.

09. Mai 2022 - 11:47 Uhr | AZ

Das Gastspiel der Bayern beim VfL Wolfsburg wird nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel live sehen will, braucht ein Sky-Konto oder einen Sky-Ticket-Account. (Symbolbild) © dpa