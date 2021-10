Bundesliga live: Union Berlin gegen FC Bayern München im TV, Livestream und Liveticker

Nach der historischen Pokal-Schmach bei Borussia Mönchengladbach ist der FC Bayern am Samstag wieder in der Bundesliga gefordert, für den Rekordmeister geht es zu Union Berlin. So können Sie die Partie live verfolgen.

28. Oktober 2021 - 17:15 Uhr | AZ

Das Spiel der Bayern in Berlin wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © dpa