Bundesliga live: Union Berlin gegen FC Bayern im TV, Liveticker und Stream

Der FC Bayern trifft am 8. November auf Union Berlin. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

Der FC Bayern ist zu Gast in der Hauptstadt! Die Münchner treffen am Samstag auf Union Berlin und wollen ihre Siegesserie weiter fortsetzen.

Anpfiff ist am Samstag, 08. November, um 15.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Keine Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern München gegen Union Berlin wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Live-Übertragung auf Sky

Sky hat sich die Übertragungsrechte für das Nachmittagsspiel gesichert. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 15 Uhr, um 15.30 Uhr ist Anpfiff. Alternativ kann das Spiel auf WOW und in der Konferenz auf DAZN angeschaut werden.