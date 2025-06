Der FC Bayern trifft am 15. Juni auf Auckland City. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

Die Gruppenphase der Klub-WM steht an! Der FC Bayern trifft am ersten Spieltag in Cincinnati auf Auckland City aus Neuseeland.

Anpfiff ist am Sonntag, 15. Juni, um 18 Uhr MESZ. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern gegen Auckland City wird im Free-TV zu sehen sein. Sat.1 überträgt das Spiel aus dem TQL Stadium.

Live-Übertragung auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel am Sonntagabend. Wie bei allen Spielen der Klub-WM braucht man dafür kein Abo. Die Vorberichte aus Cincinnati starten um 17.30 Uhr, um 18 Uhr ist Anpfiff.

Im Liveticker der AZ

Das Spiel des FC Bayern gegen Auckland City können Sie ausnahmsweise nicht im AZ-Liveticker verfolgen.