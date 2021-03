Bundesliga live: SV Werder Bremen gegen FC Bayern München im TV, Stream und Ticker

Der FC Bayern ist am Samstag zu Gast bei Werder Bremen. So können Sie das Bundesliga-Spiel live verfolgen.

München - Ein Bundesliga-Klassiker steht an! Am Samstagnachmittag gastiert Serienmeister FC Bayern beim SV Werder Bremen. Die Münchner gehen nach dem Sieg im Topspiel gegen Borussia Dortmund vergangenes Wochenende mit ordentlich Rückenwind und ausgeruht in das Duell gegen Bremen. Die Norddeutschen mussten hingegen unter der Woche im Nachholspiel gegen Arminia Bielefeld ran, gewannen die Partie aber mit 2:0.

Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr!

Bundesliga live: Werder Bremen gegen FC Bayern im TV bei Sky und im Stream

Das Auswärtsspiel des Rekordmeisters ist nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie aber in voller Länge. Als Kunde von Sky können Sie das Spiel auch im Livestream per App auf Sky Go sehen.

Zudem bietet der Pay-TV-Sender allen Fans spontan die Möglichkeit, das Spiel im Stream via Sky-Ticket zu verfolgen, ein Abo ist ab 9,99 Euro monatlich erhältlich.

Bundesliga live: Werder Bremen gegen FC Bayern im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen Bayern und Dortmund können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen.