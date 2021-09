Bundesliga live: SpVgg Greuther Fürth gegen FC Bayern München im TV, Livestream, Liveticker

Aufsteiger im Doppelpack für den FC Bayern: Nach dem Heimspiel gegen den VfL Bochum steht für die Münchner bereits am Freitagabend das Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth an. So können Sie die Partie live verfolgen.

20. September 2021 - 14:00 Uhr | AZ

Das Spiel zwischen Bayern und Fürth wird auf DAZN gezeigt. (Symbolbild) © IMAGO / Team 2

München - Nach dem 7:0-Schützenfest gegen den VfL Bochum steht für den FC Bayern gleich das nächste Spiel gegen einen Bundesliga-Aufsteiger an. Am Freitagabend geht es zur SpVgg Greuther Fürth. Die Verhältnisse vor der Partie sind klar – vor allem beim Blick auf die Tabelle: Die Bayern stehen nach ihrer Gala gegen Bochum an der Spitze (13 Punkte), Fürth ist derzeit Letzter (1 Punkt). Gibt es das nächste Münchner Torfestival oder können die Fürther sogar für eine Überraschung sorgen? Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr im Sportpark Ronhof. Bundesliga live: SpVgg Greuther Fürth gegen FC Bayern auf DAZN Die Partie wird live und ausschließlich auf DAZN übertragen. Der Vorbericht für die Begegnung beginnt um 19.30 Uhr, um 20.30 Uhr ist Anpfiff. Partie zwischen Fürth und Bayern auch im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters in Fürth natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.