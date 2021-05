Bundesliga live: SC Freiburg gegen FC Bayern München im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern ist bereits Deutscher Meister, jetzt geht es noch um den Tor-Rekord von Robert Lewandowski. Gegner am Samstag ist der SC Freiburg – so können Sie die Partie live sehen.

München - Die Bayern sind Meister, zu Ende ist die Saison aber noch nicht. Zwei Spieltage stehen noch an. Zwei Spiele, in denen die Bayern abermals beweisen können, dass sie völlig zurecht an der Tabellenspitze stehen und sich den mittlerweile neunten Meistertitel in Folge verdient haben.

Doch für die Münchner geht es jetzt noch um ein weiteres Ziel: Die Mannschaft will ihrem Super-Stürmer Robert Lewandowski dabei helfen, den legendären Tor-Rekord von Gerd Müller zu knacken. Nach seinem Hattrick beim 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach braucht der 32-Jährige nur noch einen Treffer, um die Bestmarke des "Bombers" zumindest zu egalisieren.

Gegner am kommenden Samstag (15. Mai) ist der SC Freiburg. Anpfiff im Breisgau ist um 15.30 Uhr!

Bundesliga live: SC Freiburg gegen FC Bayern im TV bei Sky und im Stream

Das Auswärtsspiel des deutschen Rekordmeisters ist nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie aber in voller Länge. Als Kunde von Sky können Sie das Spiel auch im Livestream per App auf Sky Go sehen.

Zudem bietet der Pay-TV-Sender allen Fans spontan die Möglichkeit, das Spiel im Stream via Sky-Ticket zu verfolgen, ein Abo ist ab 9,99 Euro monatlich erhältlich.

Bundesliga live: SC Freiburg gegen FC Bayern im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen.