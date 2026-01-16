Bundesliga live: RB Leipzig gegen FC Bayern München im TV und Stream

Der FC Bayern trifft am 17. Januar auf RB Leipzig. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

Die Partie der Bayern gegen Leipzig wird live bei Sky übertragen.

Der Rückrunden-Auftakt steht an. Der FC Bayern trifft am 18. Spieltag der Bundesliga auf RB Leipzig.

Anpfiff ist am Samstag, 17. Januar, um 18.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Keine Übertragung im Free-TV

Nein, die Begegnung des FC Bayern München bei RB Leipzig wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Live-Übertragung auf Sky

Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel am Samstagabend. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss.