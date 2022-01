Bundesliga live: Hertha BSC Berlin gegen FC Bayern München im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem souveränen Sieg gegen Köln geht es für den FC Bayern gegen die schwächelnde Hertha aus Berlin, um den Vorsprung auf Verfolger Dortmund wieder auszubauen. So können sie die Partie am 20. Spieltag live verfolgen.

München - Der Start in die Rückrunde gegen Gladbach war noch holprig, letzten Samstag gegen Köln konnte der FC Bayern dann aber einen souveränen Dreier mit nach Hause nehmen.

Am heutigen Sonntag gilt es nun, den Vorsprung im Rennen um die Meisterschaft auf Dortmund, die am Samstag gegen Hoffenheim gewonnen haben und vorübergehend bis auf drei Punkte an die Münchner herangerückt sind, wieder auszubauen. Mit Hertha BSC wartet eine nicht all zu schwere Aufgabe auf die Bayern: Die Herthaner befinden sich auf Platz 13 im unteren Mittelfeld der Tabelle und konnten aus den letzten drei Spielen lediglich vier Punkte holen.

Hertha gegen den FC Bayern: Anpfiff im Olympiastadion ist am 23. Januar um 17.30 Uhr.



Bundesliga live im Pay-TV: DAZN überträgt FC Bayern gegen Hertha

Die Partie wird live auf dem Pay-TV-Sender DAZN übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 16.30 Uhr, um 17.30 Uhr ist Anpfiff.

Bayern gegen Hertha im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.