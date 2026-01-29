Bundesliga live: Hamburger SV gegen FC Bayern München im TV und Stream

Der FC Bayern trifft am 31. Januar auf den Hamburger SV. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

Die Partie der Bayern gegen Hamburg wird live bei Sky übertragen.

Der Nord-Süd-Klassiker steht an. Der FC Bayern trifft am 20. Spieltag der Bundesliga auf den Hamburger SV

Anpfiff ist am Samstag, 31. Januar, um 18.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Keine Übertragung im Free-TV

Nein, die Begegnung des FC Bayern München beim Hamburger SV wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Live-Übertragung auf Sky

Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel am Samstagabend. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss.