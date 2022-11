Bundesliga live: FC Schalke 04 gegen FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Am 15. Bundesliga-Spieltag ist der FC Bayern zu Gast bei Schalke 04. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung am Samstag live verfolgen.

10. November 2022 - 17:31 Uhr | AZ

Das Spiel des FC Bayern gegen Schalke 04 wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. (Symbolbild) © dpa

München - Der FC Bayern steht bereits als Winter-Meister fest. Mit vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Union Berlin sind die Münchner vor der WM-Pause nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Im letzten Pflichtspiel des Jahres ist der deutsche Rekordmeister bei Schalke 04 zu Gast. Der Tabellenletzte holte sich am Mittwoch beim 1:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05 Selbstvertrauen. Schalke 04 gegen FC Bayern: Anpfiff in der Veltins-Arena ist am Samstag, 8. November, um 18.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. Bundesliga: Schalke 04 gegen FC Bayern live auf Sky Die Partie wird live auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten. Bundesliga: Schalke 04 gegen FC Bayern im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.