Bundesliga live: FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg im TV, Liveticker und Stream

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga auf Wolfsburg. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

DAZN überträgt das Spiel zwischen dem FC Bayern und Wolfsburg live. (Symbolbild)

Startet der FC Bayern mit dem nächsten Bundesligasieg in das Jahr 2026? Die Münchner treffen am Sonntag auf den VfL Wolfsburg.

Anpfiff ist am Sonntag, 11. Januar, um 17.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Keine Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern München gegen Wolfsburg wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Auf der Streaming-Plattform DAZN

Die Partie wird live auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 16.45 Uhr, um 17.30 Uhr ist Anpfiff. Freddy Harder moderiert die Sendung, Kommentator ist Mario Rieker. Michael Ballack fungiert als Experte.