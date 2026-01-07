Bundesliga live: FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg im TV, Liveticker und Stream
Startet der FC Bayern mit dem nächsten Bundesligasieg in das Jahr 2026? Die Münchner treffen am Sonntag auf den VfL Wolfsburg.
Anpfiff ist am Sonntag, 11. Januar, um 17.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.
Keine Übertragung im Free-TV
Die Begegnung des FC Bayern München gegen Wolfsburg wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Auf der Streaming-Plattform DAZN
Die Partie wird live auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 16.45 Uhr, um 17.30 Uhr ist Anpfiff. Freddy Harder moderiert die Sendung, Kommentator ist Mario Rieker. Michael Ballack fungiert als Experte.
