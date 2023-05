Bundesliga live: FC Bayern München gegen Schalke 04 im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern empfängt am Samstag Schalke 04 in der Allianz Arena. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Partie live verfolgen.

11. Mai 2023 - 16:20 Uhr | AZ

Das Spiel der Bayern gegen Schalke wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © imago images/ActionPictures

München - Der FC Bayern ist drei Spieltag vor Saisonende immer noch der Gejagte: Gegen Schalke 04 können die Münchner am Samstag im Titelrennen vorlegen, Verfolger Dortmund ist erst am Abend gegen Borussia Mönchengladbach gefordert. FC Bayern München gegen Schalke 04: Anpfiff in der Allianz Arena ist am Samstag um 15.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. Bundesliga: Läuft FC Bayern gegen Schalke 04 im Free-TV? Nein, das Bundesliga-Duell ist nicht im Free-TV zu sehen. Bundesliga: FC Bayern gegen Schalke 04 live auf Sky Die Bundesliga-Partie wird am Samstag live auf Sky übertragen. Die Vorberichte beginnen um 14 Uhr. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 15.30 Uhr. Bundesliga: FC Bayern München gegen Schalke 04 im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.