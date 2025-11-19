AZ-Plus

Bundesliga live: FC Bayern München gegen SC Freiburg im TV, Liveticker und Stream

Der FC Bayern trifft am 22. November auf den SC Freiburg. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Sky überträgt das Spiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg.
Sky überträgt das Spiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg. © IMAGO / MIS

Nach der Länderspielpause ist der FC Bayern wieder in der Bundesliga gefordert. Die Münchner treffen am Samstag auf den SC Freiburg und wollen weiter ungeschlagen bleiben.

Anpfiff ist am Samstag, 22. November, um 15.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. 

Keine Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern München gegen den SC Freiburg wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Live-Übertragung auf Sky

Sky hat sich die Übertragungsrechte für das Nachmittagsspiel gesichert. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 15 Uhr, um 15.30 Uhr ist Anpfiff. Alternativ kann das Spiel auf WOW und in der Konferenz auf DAZN angeschaut werden. 

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.