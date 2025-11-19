Bundesliga live: FC Bayern München gegen SC Freiburg im TV, Liveticker und Stream

Der FC Bayern trifft am 22. November auf den SC Freiburg. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

Sky überträgt das Spiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg.

Nach der Länderspielpause ist der FC Bayern wieder in der Bundesliga gefordert. Die Münchner treffen am Samstag auf den SC Freiburg und wollen weiter ungeschlagen bleiben.

Anpfiff ist am Samstag, 22. November, um 15.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Keine Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern München gegen den SC Freiburg wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Live-Übertragung auf Sky

Sky hat sich die Übertragungsrechte für das Nachmittagsspiel gesichert. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 15 Uhr, um 15.30 Uhr ist Anpfiff. Alternativ kann das Spiel auf WOW und in der Konferenz auf DAZN angeschaut werden.