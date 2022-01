Bundesliga live: FC Bayern München gegen RB Leipzig im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Länderspielpause empfängt der FC Bayern die Gäste von RB Leipzig. So können Sie das Spiel live sehen.

München - 4:0 gegen Köln, 4:1 gegen Berlin: Beim FC Bayern lief die Tormaschinerie zuletzt wieder auf Hochtouren. Nach der Länderspielpause wollen Lewandowski, Müller und Co. genau dort weitermachen. Am 5. Februar empfangen die Münchner die Gäste von RB Leipzig in der Allianz Arena zum Topspiel des 21. Spieltags

Die Münchner grüßen weiterhin von der Tabellenspitze und haben aktuell sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund. Die Leipziger haben sich nach dem Trainerwechsel langsam gefangen und konnten in der Liga zuletzt drei Siege in Folge feiern. Mittlerweile stehen die Sachsen auf dem sechsten Tabellenplatz.

FC Bayern gegen RB Leipzig: Anpfiff in der Allianz Arena ist am 5. Februar um 18.30 Uhr.



Bundesliga live im Pay-TV: Sky überträgt FC Bayern gegen RB Leipzig

Das Topspiel zwischen den Bayern und Leipzig wird live auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist dann Anpfiff. Zudem ist das Spiel via "Sky Go" oder "Sky Ticket" zu sehen.

Bayern gegen Leipzig im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.