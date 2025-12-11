Bundesliga live: FC Bayern München gegen Mainz 05 im TV, Liveticker und Stream
Kann der FC Bayern den nächsten Sieg in der Bundesliga einfahren? Die Münchner treffen am Sonntag auf Mainz 05
Anpfiff ist am Sonntag, 14. Dezember, um 17.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.
Keine Übertragung im Free-TV
Die Begegnung des FC Bayern München gegen Mainz 05 wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Auf der Streaming-Plattform DAZN
Die Partie wird live auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 16.45 Uhr, um 17.30 Uhr ist Anpfiff. Mario Rieker moderiert die Sendung zusammen mit Experte Michael Ballack. Marco Hagemann kommentiert das Spiel.
