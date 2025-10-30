Bundesliga live: FC Bayern München gegen Leverkusen im TV, Liveticker und Stream

Der FC Bayern trifft am 1. November auf Bayer Leverkusen. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

Die Partie der Bayern gegen Leverkusen wird live bei Sky übertragen.

Der 9. Spieltag in der Bundesliga steht an! Der FC Bayern trifft auf Bayer 04 Leverkusen.

Anpfiff ist am Samstag, 1. November, um 18.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Keine Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern München gegen Leverkusen wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Live-Übertragung auf Sky

Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel am Samstagabend. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss.