Bundesliga live: FC Bayern München gegen Leverkusen im TV, Liveticker und Stream
Der 9. Spieltag in der Bundesliga steht an! Der FC Bayern trifft auf Bayer 04 Leverkusen.
Anpfiff ist am Samstag, 1. November, um 18.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.
Keine Übertragung im Free-TV
Die Begegnung des FC Bayern München gegen Leverkusen wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Live-Übertragung auf Sky
Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel am Samstagabend. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss.
