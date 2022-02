Bundesliga live: FC Bayern München gegen Greuther Fürth im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München tritt am 23. Spieltag der Fußball Bundesliga auf Greuther Fürth. So können Sie das Spiel live sehen.

München - Nach der 2:4 Blamage in Bochum und einem glücklichen Unentschieden beim Salzburg (1:1) in der Champions League treten die Bayern am Sonntag gegen Greuther Fürth an. Befreit sich der Rekordmeister aus seinem Tief und findet zu alter Stärke zurück?

Die Franken sind das Schlusslicht der Tabelle, konnten aber aus den letzten drei Spielen sechs wichtige Punkte im Abstiegskampf mitnehmen.

FC Bayern München gegen Greuther Fürth: Anpfiff in der Allianz Arena ist am 20. Februar um 15.30 Uhr.

Bundesliga live: DAZN überträgt gegen FC Bayern

Das Bundesliga-Heimspiel wird nicht live im Free-TV übertragen, sondern ist nur auf DAZN zu sehen.

Die Vorberichte beginnen um 14.30 Uhr. Als Reporter vor Ort ist Mario Rieker im Einsatz. Jan Platte kommentiert das Duell, Sandro Wagner fungiert als Co-Kommentator und Experte.

Bayern gegen Fürth im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.