Bundesliga live: FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im TV, Livestream, Liveticker

Der 7. Spieltag in der Bundesliga steht an! Am Sonntag ist Eintracht Frankfurt beim FC Bayern zu Gast. So können Sie die Partie live verfolgen.

30. September 2021 - 10:01 Uhr | AZ

Das Spiel der Bayern gegen Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / ActionPictures

München - Nach dem glanzvollen 5:0-Sieg in der Champions League gegen Dynamo Kiew wartet auf den FC Bayern vier Tage später schon wieder der Liga-Alltag. Am Sonntag geht es am 7. Spieltag der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Die Münchner wollen ihre Tabellenführung mit einem Sieg weiter festigen, bei den Hessen hingegen läuft es unter Neu-Trainer Oliver Glasner noch nicht wirklich rund. Aktuell belegt Frankfurt mit nur einem Zähler Vorsprung vor den Abstiegsrängen Rang 14. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 17.30 Uhr in der Allianz Arena. Lesen Sie auch Transfer-News zum FC Bayern: Verlängerung? X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Bundesliga live: FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt auf DAZN Die Partie wird live und ausschließlich auf DAZN übertragen. Der Vorbericht für die Begegnung beginnt um 16.30 Uhr, um 17.30 Uhr ist Anpfiff. Neben Moderatorin Laura Wontorra und Kommentator Marco Hagemann ist Sebastian Kneißl als Experte im Einsatz. Partie zwischen Bayern und Frankfurt auch im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters gegen Frankfurt natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.