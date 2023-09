Bundesliga live: FC Bayern München gegen den VfL Bochum im TV, Liveticker und Livestream

Der FC Bayern empfängt am fünften Spieltag der Bundeliga den VfL Bochum. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner am Samstagnachmittag live verfolgen.

21. September 2023 - 14:26 Uhr | AZ

Die Bayern empfangen am 5. Spieltag der Bundesliga den VfL Bochum. Wo können Sie das Spiel live verfolgen? © dpa