Bundesliga live: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Länderspielpause gibt's gleich den Bundesliga-Kracher: Am 1. April empfängt der Rangzweite FC Bayern den Tabellenführer Borussia Dortmund in der Allianz Arena. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Partie live verfolgen.

München - Erstmals seit elf (!) Jahren ist der FC Bayern am 25. Bundesliga-Spieltag nicht Tabellenführer und hat nach der einen Punkt weniger auf dem Konto als der aktuelle Spitzenreiter Borussia Dortmund.

Der BVB fertigte den 1. FC Köln zuletzt mit 6:1 ab und in den elf Bundesliga-Partien im neuen Jahr nur einen Punkt abgegeben. Im Hinspiel gab es ein 2:2, in München kassierten die Dortmunder in den letzten Jahren zum Teil deftige Niederlagen. Der letzte Bundesliga-Dreier in München liegt neun Jahre zurück: Am 12. April 2014 gewann der BVB mit 3:0.

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Anpfiff in der Allianz Arena ist am Samstag (1. April) um 18.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Bundesliga: Läuft die Partie FC Bayern gegen Borussia Dortmund im Free-TV?

Nein, das Duell des FC Bayern gegen Borussia Dortmund wird nicht live im Free-TV übertragen.

Bundesliga: FC Bayern gegen Borussia Dortmund live bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Heimspiel des FC Bayern gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am Samstag, 1. April live. Die Vorberichterstattung beginnt um 17.30 Uhr, Sebastian Hellmann moderiert. Kommentator ist Wolf Fuss, als Experte ist unter anderem Lothar Matthäus am Start.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.