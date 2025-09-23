Bundesliga live: FC Bayern gegen Werder Bremen im TV, Liveticker und Stream

Der FC Bayern trifft am 26. September auf den SV Werder Bremen. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Die Partie der Bayern gegen Bremen wird live bei Sky übertragen.

Der 5. Spieltag in der Bundesliga steht an! Der FC Bayern empfängt zum Wiesn-Heimspiel den Werder Bremen in der Allianz Arena. Mit einem Sieg am Freitagabend möchten die Münchner ihre Tabellenführung weiter verteidigen.

Anpfiff ist am Freitag, 26. September, um 20.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Keine Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern München gegen Hoffenheim wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Live-Übertragung auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel am Freitagabend. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 19.30 Uhr, um 20.30 Uhr ist Anpfiff. Britta Hofmann moderiert die Sendung. Kommentiert wird die Partie von Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld.