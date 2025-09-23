Bundesliga live: FC Bayern gegen Werder Bremen im TV, Liveticker und Stream
Der 5. Spieltag in der Bundesliga steht an! Der FC Bayern empfängt zum Wiesn-Heimspiel den Werder Bremen in der Allianz Arena. Mit einem Sieg am Freitagabend möchten die Münchner ihre Tabellenführung weiter verteidigen.
Anpfiff ist am Freitag, 26. September, um 20.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.
Keine Übertragung im Free-TV
Die Begegnung des FC Bayern München gegen Hoffenheim wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Live-Übertragung auf Sky
Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel am Freitagabend. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 19.30 Uhr, um 20.30 Uhr ist Anpfiff. Britta Hofmann moderiert die Sendung. Kommentiert wird die Partie von Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld.
