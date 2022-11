Bundesliga live: FC Bayern gegen Werder Bremen im TV, Livestream und Liveticker

Am 14. Bundesliga-Spieltag empfängt der FC Bayern die Mannschaft von Werder Bremen in der Allianz Arena. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung am Dienstag live verfolgen.

München - Englische Woche in der Bundesliga: Nach dem geht es für den FC Bayern mit einem Heimspiel weiter.

Bereits am Dienstag trifft der neue Spitzenreiter auf Aufsteiger Werder Bremen. Die Bremer besiegten zuletzt den FC Schalke 04 mit 2:1 und sind mit sieben Punkten Rückstand Tabellensiebter.

FC Bayern gegen Werder Bremen: Anpfiff in der Münchner Allianz Arena ist am Dienstag, 8. November, um 20.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Bundesliga: FC Bayern gegen Werder Bremen live im Free-TV

Dank einer Kooperation der Seven.One Entertainment Group mit dem Pay-TV-Sender Sky darf Sat.1. in der laufenden Saison und in der Spielzeit 2023/24 insgesamt vier Live-Partien ausstrahlen. Beim Spiel des FC Bayern sind am 8. November Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Reporter Matthias Killing für Sat.1 im Einsatz. Im Januar läuft das Bundesliga-Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern im Free-TV.

Bundesliga: FC Bayern gegen Werder Bremen live auf Sky

Die Partie wird live auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 20.15 Uhr, um 20.30 Uhr ist Anpfiff. Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten.

Bundesliga: FC Bayern gegen Werder Bremen im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.