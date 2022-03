Bundesliga live: FC Bayern gegen Union Berlin im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga am Samstag auf Union Berlin. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel live sehen.

14. März 2022 - 14:34 Uhr | AZ

Die Partie der Bayern gegen Union Berlin wird nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel live sehen will, braucht ein Sky-Konto oder einen Sky-Ticket-Account. (Symbolbild) © dpa

München - Nach zwei Remis in Folge (jeweils 1:1 gegen Leverkusen und Hoffenheim) möchte der FC Bayern in der Bundesliga endlich wieder einen Sieg einfahren. Am Samstag ist der Tabellenachte Union Berlin im Bundesliga-Topspiel zu Gast beim deutschen Rekordmeister. FC Bayern gegen Union Berlin: Anpfiff in der Allianz Arena ist am 19. März um 18.30 Uhr. Bundesliga: FC Bayern gegen Union Berlin live auf Sky Das Spiel der Bayern gegen Union Berlin wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele der Bundesliga. Wer die Partie verfolgen will, braucht also ein Sky-Abo. Alternativ besteht die Möglichkeit, sich ein Sky-Ticket zu buchen. Die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr. FC Bayern gegen Union Berlin im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.