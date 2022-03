Bundesliga live: FC Bayern gegen TSG Hoffenheim im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga am Samstag auf die TSG Hoffenheim. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel live sehen.

09. März 2022 - 10:23 Uhr | AZ

Die Partie der Bayern in Hoffenheim wird nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel live sehen will, braucht ein Sky-Konto oder einen Sky-Ticket-Account. (Symbolbild) © dpa

München - Nur vier Tage nach dem furiosen 7:1-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Salzburg steht für den FC Bayern die nächste schwere Aufgabe in der Bundesliga an. Am Samstag ist der deutsche Rekordmeister zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Das Team von Sebastian Hoeneß, Ex-Trainer der Bayern-Amateure, belegt aktuell mit 43 Punkten Platz vier und hat damit alle Erwartungen übertroffen. TSG Hoffenheim gegen FC Bayern: Anpfiff in der PreZero Arena ist am 12. März um 15.30 Uhr. Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen FC Bayern live auf Sky Das Spiel der Bayern in Hoffenheim wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele der Bundesliga. Wer die Partie verfolgen will, braucht also ein Sky-Abo. Alternativ besteht die Möglichkeit, sich ein Sky-Ticket zu buchen. Die Übertragung beginnt um 14 Uhr. TSG Hoffenheim gegen FC Bayern im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.