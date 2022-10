Bundesliga live: FC Bayern gegen SC Freiburg im TV, Livestream und im AZ-Liveticker

Der FC Bayern empfängt in der Bundesliga den SC Freiburg zum Topspiel. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung am Sonntag live sehen.

14. Oktober 2022 - 16:54 Uhr | AZ

Das Spiel der Bayern gegen Freiburg wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © imago images/ActionPictures

München - Nach dem 4:2-Erfolg in der Champions League gegen Viktoria Pilsen ist der FC Bayern wieder in der Bundesliga gefordert. Am Sonntag ist der SC Freiburg zu Gast in der Allianz Arena. Zum Abschluss des 10. Spieltags kommt es somit zum Duell zwischen den zweitplatzierten Breisgauern und dem Tabellendritten aus München. Mit einem Heimsieg am Sonntagabend kann der deutsche Rekordmeister an den Freiburgern vorbeiziehen. FC Bayern gegen SC Freiburg: Anpfiff ist am Sonntag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr. So können Sie die Partie live sehen. Bundesliga: FC Bayern gegen Freiburg live auf DAZN Die Partie wird live auf dem Streamingdienst DAZN übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 18.45 Uhr, um 19.30 Uhr ist Anpfiff. Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra. Uli Hebel kommentiert das Duell, Ex-Bayern-Profi Sandro Wagner fungiert als Experte. Bayern gegen Freiburg im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.