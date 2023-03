Bundesliga live: FC Bayern gegen FC Augsburg am Mittwoch im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstag empfängt der FC Bayern den FC Augsburg zum bayerischen Derby in der Allianz Arena. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Top-Spiel live verfolgen.

München - Weiter geht's für den FC Bayern! Nach dem überzeugenden Weiterkommen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain will der Rekordmeister seine Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen. Am Samstag kommt der FC Augsburg zum bayerischen Derby in die Allianz Arena. Die Bayern gehen als klarer Favorit ins Duell mit den Fuggerstädtern, aber Obacht: Im Hinspiel setzte sich der FCA mit 1:0 durch und fügte den Münchnern die erste der beiden bisherigen Saisonniederlagen zu. Nicht mit dabei sein wird Eric Maxim Choupo-Moting, der mit Rückenproblemen zu kämpfen hat.

FC Bayern München gegen FC Augsburg: Anpfiff in der Allianz Arena ist am Samstag (11. März) um 15.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Bundesliga: Läuft die Partie FC Bayern gegen FC Augsburg live im Free-TV?

Nein, das Duell des FC Bayern gegen FC Augsburg wird nicht live im Free-TV übertragen.

Bundesliga: FC Bayern gegen FC Bayern live auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Duell des FC Bayern gegen den FC Augsburg live. Die Vorberichterstattung zum kompletten Bundesliga-Spieltag beginnt um 14 Uhr, um 15.15 Uhr startet dann die Vorberichterstattung zum Spiel live aus der Allianz Arena.

FC Bayern gegen FC Augsburg im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.