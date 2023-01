Bundesliga live: FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt im TV, Livestream und Liveticker

Rückrunden-Auftakt in der Bundesliga: Am kommenden Samstag erwartet der FC Bayern die Mannschaft von Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung live verfolgen.

25. Januar 2023 - 15:25 Uhr | AZ

Wolff-Christoph Fuss kommentiert das Heimspiel des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt für Sky. © Claudius Pflug/Sat.1/dpa

München - Nach zwei Unentschieden in Folge will der FC Bayern nun den ersten Bundesliga-Sieg im neuen Kalenderjahr einfahren und kann dabei auch gleich etwas für die Heimbilanz tun – bewahrte die Münchner erst ein spätes Traumtor von Joshua Kimmich vor einer Niederlage . Gegner Eintracht Frankfurt zählt zum Kreis der direkten Verfolger des Tabellenführers und wird alles dafür tun, um sich für die gegen die Bayern zum Auftakt dieser Saison zu rehabilitieren. FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt: Anpfiff in der Allianz Arena ist am Samstag (28. Januar) um 18.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. Bundesliga: Läuft die Partie FC Bayern gegen Frankfurt live im Free-TV? Nein, das Duell des FC Bayern mit Verfolger Eintracht Frankfurt wird nicht live im Free-TV übertragen. Bundesliga: FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt live bei Sky Die Partie des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt ist live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 18.15 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten. Bundesliga: FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.