Bundesliga live: FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern kann mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zum neunten Mal in Folge Deutscher Meister werden. So können Sie die Partie live sehen.

München - Den ersten Matchball zur neunten Meisterschaft in Serie hat der FC Bayern mit der 1:2-Niederlage beim FSV Mainz 05 vergeben - beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach folgt der zweite.

Für die Münchner ist es die erste Partie nach zweiwöchiger Pause, während der auch der Abgang von Hansi Flick im Sommer sowie die Verpflichtung von dessen Nachfolger Julian Nagelsmann fixiert wurde. Anpfiff der Partie ist am Samstag, 8. Mai, um 18.30 Uhr

Bundesliga live: FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach im TV bei Sky und im Stream

Das Heimspiel des deutschen Rekordmeisters ist nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie aber in voller Länge. Als Kunde von Sky können Sie das Spiel auch im Livestream per App auf Sky Go sehen.

Zudem bietet der Pay-TV-Sender allen Fans spontan die Möglichkeit, das Spiel im Stream via Sky-Ticket zu verfolgen, ein Abo ist ab 9,99 Euro monatlich erhältlich.

Bundesliga live: FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen.