Bundesliga live: FC Bayern gegen Borussia Dortmund im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern erwartet am Samstagabend Borussia Dortmund zum Bundesliga-Topspiel. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung live sehen.

München - Ob sich der FC Bayern am Ostersonntag mit dem tatsächlich für das bitteren Aus in der Champions League gegen Villarreal rehabilitiert hat, sei dahin gestellt. In jedem Fall hat sich der Spitzenreiter auf dem Weg zur zehnten Meisterschaft in Folge den Matchball erkämpft.

Denn die Münchner können im Topspiel der 31. Spieltags ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten und ewigen Rivalen Borussia Dortmund den Titeltriumph perfekt machen.

Wie die Bayern, ist auch der BVB in Champions League und DFB-Pokal bereits raus – ein Sieg in der Allianz Arena würde bedeuten, dass ihnen der letzte klitzekleine Strohhalm im Meisterschaftsendspurt erhalten bleibt. Dank der Niederlage von Bayer Leverkusen am Sonntagabend gegen RB Leipzig (0:1) sind die Dortmunder allerdings schon sicher für die Champions League qualifiziert.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Anpfiff in der Allianz Arena ist am 23. April um 18.30 Uhr.

Bundesliga: FC Bayern gegen Borussia Dortmund live auf Sky

Die Partie wird nicht live im Free-TV übertragen. Sky hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele gesichert.

Die Vorberichte beginnen um 17.30 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Sebastian Hellmann, Wolff Fuss kommentiert das Spiel, Lothar Matthäus ist als Experte im Einsatz.

Bayern gegen Dortmund im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.