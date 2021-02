Bundesliga live: FC Bayern gegen 1. FC Köln im TV, Stream und Ticker

Der FC Bayern trifft am Samstag im Bundesliga-Heimspiel auf den 1. FC Köln. So können Sie das Spiel live verfolgen.

München - Nach dem eindrucksvollen 4:1-Auswärtssieg im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom ist der FC Bayern wieder in der Bundesliga gefordert. Am Samstag empfangen die Münchner den 1. FC Köln in der Allianz Arena.

Durch die Niederlage am vergangenen Wochenende in Frankfurt ist der Vorsprung des Rekordmeisters auf den Tabellenzweiten RB Leipzig auf zwei Zähler geschrumpft. Gegen die abstiegsgefährdeten Kölner sind somit für die Flick-Elf am Samstag drei Punkte Pflicht.

Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr!

Bundesliga live: FC Bayern gegen 1. FC Köln im TV bei Sky und im Stream

Das Heimspiel des Rekordmeisters ist nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie aber in voller Länge. Als Kunde von Sky können Sie das Spiel auch im Livestream per App auf Sky go sehen.

Zudem bietet der Pay-TV-Sender allen Bayern-Fans spontan die Möglichkeit, das Spiel im Stream via Sky-Ticket zu verfolgen, ein Abo ist ab 9,99 Euro monatlich erhältlich.

Bundesliga live: FC Bayern gegen 1. FC Köln im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen Bayern und Köln können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen.