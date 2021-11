Bundesliga live: FC Augsburg gegen FC Bayern München im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Länderspielpause eröffnet der FC Bayern auswärts den zwölften Bundesliga-Spieltag. Am Freitagabend (19. November) muss der Tabellenführer beim FC Augsburg ran. So können Sie das Bayern-Derby live verfolgen.

München - Für den FC Bayern war es ein rundum gelungener Spieltag: Mit dem 2:1-Sieg im Spitzenspiel gegen den SC Freiburg konnten die Münchner ihre Führung an der Tabellenspitze ausbauen. Auch, weil Verfolger Borussia Dortmund wenige Stunden später gegen RB Leipzig verlor.

Der deutsche Rekordmeister geht also als Tabellenführer in die Länderspielpause. Danach eröffnen die Münchner dann den nächsten Bundesliga-Spieltag, am Freitagabend (19. November) geht es auswärts gegen den FC Augsburg. Die Fuggerstädter mussten vor der Länderspielpause eine 0:1-Pleite beim VfL Wolfsburg hinnehmen und stehen aktuell auf Relegationsrang 16.

Anpfiff der Partie in der Augsburger WWK Arena ist um 20.30 Uhr. So können Sie das Spiel live verfolgen.

Bundesliga live: FC Augsburg gegen FC Bayern auf DAZN

Die Partie wird live auf DAZN gezeigt. Der kostenpflichtige Streamingdienst hat sich unter anderem die Rechte am Freitagsspiel der Bundesliga gesichert. Die Übertragung startet um 19.30 Uhr.

Partie zwischen Augsburg und Bayern auch im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters beim FC Augsburg natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.