Bundesliga live: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesligasaison 2022/23 beginnt! Meister FC Bayern trifft im Eröffnungsspiel auf Eintracht Frankfurt. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung am Freitagabend live sehen.

Das Spiel der Bayern in Frankfurt wird im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

München - Der erste Titel der Saison ist eingefahren, der FC Bayern gewann den Supercup gegen RB Leipzig vergangenes Wochenende mit 5:3. Mit dem Sieg in der Tasche starten die Münchner am Freitag in die Bundesligasaison 2022/23 und eröffnen die neue Spielzeit gegen Eintracht Frankfurt.

FC Bayern will die ersten drei Punkte der Bundesligasaison einfahren

Kann der FC Bayern die Mission elfte Meisterschaft in Folge mit einem Dreier starten oder macht Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt der Mannschaft von Julian Nagelsmann einen Strich durch die Rechnung?

Die Bilanz der Bayern gegen die Hessen ist nicht die beste: Nur eines der letzten drei Spiele gewann der deutsche Rekordmeister, zwei gingen verloren.

Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München: Anpfiff im Deutsche Bank Park ist am Freitag, 5. August, um 20.30 Uhr.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München live bei Sat.1

Das Bundesliga-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern wird live im Free-TV gezeigt: Sat.1 überträgt in der Saison 2022/23 insgesamt neun Spiele live – neben Partien der 1. und 2. Bundesliga dürfen sich die Zuschauer auf den DFL-Supercup sowie vier Relegationsspiele freuen. Beim Supercup am Samstag moderiert Matthias Opdenhövel. Kommentator Wolff-Christoph Fuss wird vom Reporter-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing unterstützt. Außerdem gibt's den kostenlosen Livestream auf "ran.de".

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.