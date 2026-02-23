Bundesliga live: Borussia Dortmund gegen FC Bayern München im TV und Stream
Der deutsche Klassiker steht an. Der FC Bayern trifft am 24. Spieltag der Bundesliga auf Borussia Dortmund.
Anpfiff ist am Samstag, 28. Februar, um 18.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.
Keine Übertragung im Free-TV
Nein, die Begegnung des FC Bayern München bei Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Live-Übertragung auf Sky
Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel am Samstagabend. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss.
- Themen:
- FC Bayern München
