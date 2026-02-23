Bundesliga live: Borussia Dortmund gegen FC Bayern München im TV und Stream

Der FC Bayern trifft am 28. Februar auf Borussia Dortmund. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

Die Partie der Bayern gegen Dortmund wird live bei Sky übertragen.

Der deutsche Klassiker steht an. Der FC Bayern trifft am 24. Spieltag der Bundesliga auf Borussia Dortmund.

Anpfiff ist am Samstag, 28. Februar, um 18.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Keine Übertragung im Free-TV

Nein, die Begegnung des FC Bayern München bei Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Live-Übertragung auf Sky

Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel am Samstagabend. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss.