Bundesliga live: Borussia Dortmund gegen FC Bayern im TV, Livestream und im AZ-Liveticker

Der FC Bayern ist in der Bundesliga zu Gast bei Borussia Dortmund. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung am Samstag live sehen.

06. Oktober 2022 - 09:38 Uhr | AZ

Das Spiel des FC Bayern in Dortmund wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. (Symbolbild) © dpa

München - Der deutsche Klassiker steht an! Am Samstag empfängt Borussia Dortmund im Bundesliga-Topspiel den FC Bayern. Der Tabellendritte aus München liegt einen Rang vor den punktgleichen Dortmundern. Beide Teams tankten unter der Woche in der Champions League Selbstvertrauen. Während der deutsche Rekordmeister am Dienstag Viktoria Pilsen mit 5:0 wieder nach Hause schickte, gewannen die Dortmunder deutlich beim FC Sevilla mit 4:1. Borussia Dortmund gegen FC Bayern: Anpfiff ist am Samstag, 8. Oktober, um 18.30 Uhr. So können Sie die Partie live sehen. Bundesliga: Borussia Dortmund gegen FC Bayern live auf Sky Die Partie wird live auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten. Dortmund gegen Bayern im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.