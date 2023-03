Bundesliga live: Bayer Leverkusen gegen FC Bayern am Sonntag im TV, Livestream und Liveticker

Am kommenden Sonntag gastiert der FC Bayern bei Bayer Leverkusen. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Partie live verfolgen.

München - Nach dem will der FC Bayern seine Tabellenführung in der Bundesliga im besten Falle weiter ausbauen.

Am Sonntag muss der deutsche Rekordmeister bei Bayer Leverkusen ran. Das Hinspiel gewannen die Bayern klar mit 4:0, der Tabellenneunte Leverkusen setzte sich zuletzt mit 3:2 bei Werder Bremen durch. Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München: Anpfiff in der BayArena ist am Sonntag (19. März) um 17.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Bundesliga: Läuft die Partie Bayer Leverkusen gegen FC Bayern im Free-TV?

Nein, das Duell des FC Bayern bei Bayer Leverkusen wird nicht live im Free-TV übertragen.

Bundesliga: Bayer Leverkusen gegen FC Bayern live bei DAZN

Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN überträgt das Auswärtsspiel des FC Bayern in Leverkusen live. Die Vorberichterstattung beginnt um 16.45 Uhr, Laura Wontorra moderiert. Reporter ist Maxi Siebald, es kommentiert Uli Hebel. Als Experte ist Michael Ballack am Start.

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.