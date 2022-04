Bundesliga live: 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München im TV, Livestream und Liveticker

Der frischgebackene Meister FC Bayern München tritt am 32. Spieltag am Samstagnachmittag in Mainz an. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung live sehen.

25. April 2022 - 12:46 Uhr | AZ

Das Gastspiel der Bayern beim 1. FSV Mainz 05 wird nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel live sehen will, braucht ein Sky-Konto oder einen Sky-Ticket-Account. (Symbolbild) © dpa