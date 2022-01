Bundesliga live: 1. FC Köln gegen FC Bayern München im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Pleite zum Auftakt gegen Gladbach geht es für den FC Bayern gegen die formstarken Kölner. So können sie die Partie am 19. Spieltag live verfolgen.

München - Den Start in die Rückrunde hatte sich der FC Bayern anders vorgestellt: Mit 1:2 unterlagen die ersatzgeschwächten Münchner Borussia Mönchengladbach.

Am kommenden Samstag gilt es nun die ersten drei Punkte im Jahr 2022 einzufahren. Doch mit dem 1. FC Köln wartet eine schwere Aufgabe auf die Bayern: Der Tabellensechste ist aktuell das formstärkste Team der Liga und holte die Maximalausbeute von neun Punkten aus den letzten drei Spielen.

Köln gegen den FC Bayern: Anpfiff im Rheinenergiestadion ist am 15. Januar um 15.30 Uhr.



Bundesliga live im Pay-TV: Sky überträgt FC Bayern gegen Köln

Die Partie wird live auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 14 Uhr, um 15.30 Uhr ist Anpfiff. Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten.

Bayern gegen Köln im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.