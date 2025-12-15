AZ-Plus

Bundesliga live: 1. FC Heidenheim gegen FC Bayern München im TV, Liveticker und Stream

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga auf Heidenheim. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.
DAZN überträgt das Spiel zwischen dem FC Bayern und Heidenheim live. (Symbolbild)
DAZN überträgt das Spiel zwischen dem FC Bayern und Heidenheim live. (Symbolbild) © IMAGO

Feiert der FC Bayern mit einem Sieg die vorzeitige Herbstmeisterschaft? Die Münchner treffen am Sonntag auf den 1. FC Heidenheim.

Anpfiff ist am Sonntag, 21. Dezember, um 17.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. 

Keine Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern München gegen Heidenheim wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Auf der Streaming-Plattform DAZN

Die Partie wird live auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 16.45 Uhr, um 17.30 Uhr ist.

 

