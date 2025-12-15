Bundesliga live: 1. FC Heidenheim gegen FC Bayern München im TV, Liveticker und Stream
Feiert der FC Bayern mit einem Sieg die vorzeitige Herbstmeisterschaft? Die Münchner treffen am Sonntag auf den 1. FC Heidenheim.
Anpfiff ist am Sonntag, 21. Dezember, um 17.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.
Keine Übertragung im Free-TV
Die Begegnung des FC Bayern München gegen Heidenheim wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Auf der Streaming-Plattform DAZN
Die Partie wird live auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 16.45 Uhr, um 17.30 Uhr ist.
- Themen:
- FC Bayern München
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen