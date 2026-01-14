Bundesliga heute live: 1. FC Köln gegen FC Bayern München im TV und Stream

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga auf den 1. FC Köln. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

Gelingt dem FC Bayern der perfekte Hinrundenabschluss? Die Münchner treffen am Mittwoch auf den 1. FC Köln.

Anpfiff ist am Mittwoch, 14. Januar, um 20.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern München gegen Köln wird im Free-TV zu sehen sein. Das letzte Spiel der Hinrunde läuft frei empfangbar bei RTL. Möglich macht dies eine Vereinbarung des Kölner TV-Senders mit dem deutschen Rechteinhaber Sky. Diese Rechte-Weitergabe ist ein Ausbau der bereits bestehenden Content-Partnerschaft zwischen RTL und Sky. RTL beginnt um 20.15 Uhr mit der Übertragung aus Köln. Lothar Matthäus fungiert als Experte, kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss.

Live-Übertragung auf Sky

Zudem überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Spiel am Mittwochabend. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 20.25 Uhr. Durch die Kooperation mit RTL sind Lothar Matthäus und Wolff-Christoph Fuss auf beiden Sendern zu hören.

Konferenz auf DAZN

Das Spiel der Bayern in Köln ist auch Teil der Dreier-Konferenz mit den weiteren Partien RB Leipzig gegen SC Freiburg und TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Die Vorberichte beginnen um 19:30 Uhr. Das Spiel der Münchner kommentiert Mario Rieker, Laura Wontorra modiert die Sendung, an ihrer Seite ordnet Experte Tobias Schweinsteiger das Geschehen ein.