Bundesliga-Auftakt steht fest: FC Bayern eröffnet gegen RB Leipzig

Der FC Bayern startet am 22. August in die neue Bundesliga-Saison 2025/26 – und trifft dabei zum Auftakt auf RB Leipzig. Das gab die DFL am Donnerstag noch vor der Veröffentlichung des neuen Spielplans bekannt.

AZ | 26. Juni 2025 - 09:14 Uhr

Trainer des FC Bayern: Vincent Kompany. © IMAGO/Anadolu Agency

Am 22. August 2025 geht es für den deutschen Meister wieder los: Der FC Bayern eröffnet traditionell die Bundesliga-Saison 2025/26 – und zwar im Freitagabendspiel um 20:30 Uhr gegen RB Leipzig. Austragungsort ist die Allianz Arena. Dies gab die DFL bereits am Donnerstag bekannt. Bundesliga-Spielplan wird am Freitag veröffentlicht Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird am 27. Juni den kompletten Spielplan für die 63. Spielzeit der Bundesliga veröffentlichen. Für die Bayern bedeutet das Klarheit, wie die neue Saison verlaufen wird – von der Auftaktpartie bis zum großen Saisonfinale im Mai 2026. Seit 2002 gibt es von der DFL ein offizielles Eröffnungsspiel, bei dem immer der Meister die Saison eröffnet. Der FC Bayern stand dabei regelmäßig im Mittelpunkt. Bis 2017 eröffnete der Titelverteidiger die Spielzeit stets zu Hause, seither ist der Austragungsort nicht mehr festgelegt. Bemerkenswert: Noch nie hat ein Meister die Saison-Eröffnung verloren. Bundesliga-Auftaktspiel: Der FC Bayern mit überragender Bilanz Für den FC Bayern wird es das 17. Bundesliga-Auftaktspiel in der Vereinsgeschichte werden. Die Bilanz des Rekordmeisters bei diesen Auftaktspielen kann sich sehen lassen: 13 Siege und 3 Unentschieden – bis heute sind die Münchner ungeschlagen und konnten die meisten Begegnungen für sich entscheiden. Das zeigt, wie stark sie traditionell in die neue Saison starten. Mit der Spielplanveröffentlichung werden alle 34 Spieltage terminiert – zumindest in der Grundstruktur. Der Plan legt fest, welche Mannschaften an welchem Spieltag aufeinandertreffen. Die genauen Anstoßzeiten werden im Laufe der Saison festgelegt. Dabei müssen zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden, etwa internationale Wettbewerbe, Sicherheitsvorgaben oder TV-Übertragungen. Die Hinrunde endet am Wochenende vom 19. bis 21. Dezember 2025. Nach einer kurzen Winterpause startet die Rückrunde am 9. Januar 2026. Der letzte Spieltag findet am 16. Mai 2026 statt.