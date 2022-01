Bundesliga-Auftakt 2022: FC Bayern München gegen Gladbach im Free-TV, Livestream und Liveticker

Für die Bayern geht's nach der Winterpause in der Bundesliga weiter. Mit dem nächsten Gegner haben die Münchner noch eine Rechnung offen.

München - Der FC Bayern München startet am 7. Januar 2022 in die Rückrunde. Borussia Mönchengladbach heißt der erste Gegner des Rekordmeisters im neuen Jahr. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hat gegen die Fohlenelf noch etwas gutzumachen: Im Oktober 2021 gerieten die Bayern im Pokal in Gladbach historisch unter die Räder.

Die Münchner taten sich in jüngeren Vergangenheit gegen die Borussia immer wieder schwer. Der FCB gewann nur zwei der letzten fünf Spiele gegen Mönchengladbach in der Bundesliga. Der Rekordmeister muss außerdem beim ersten Spiel im Jahr 2022 auf namhaftes Personal verzichten, da sich zahlreiche Spieler nach einem positiven Corona-Test in häuslicher Isolation befinden. Die Partie der Bayern wird live im Free-TV zu sehen sein.

FC Bayern gegen Gladbach: Anpfiff in Allianz Arena in Fröttmaning ist am 7. Januar um 20.30 Uhr.



Bundesliga live: Sat.1 überträgt FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach im Free-TV

Die Partie ist frei empfangbar. Sat.1 wird das Spiel am 7. Januar 2022 übertragen. Anpfiff ist in der Münchner Arena um 20.30 Uhr.

Bundesliga live im Pay-TV: DAZN überträgt FC Bayern gegen Gladbach im Livestream

Neben Sat.1 überträgt auch der Streaming-Dienst DAZN das Spiel. Dies ist allerdings kostenpflichtig. Wer ein Abo hat, kann das Spiel auf TV, Smartphone, Tablet, PC und über diverse Spielekonsolen verfolgen.

Bayern gegen Gladbach im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.