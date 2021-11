Bundesliga am Samstag live: FC Bayern gegen Arminia Bielefeld im TV, Livestream und Liveticker

Englische Woche für den FC Bayern: Nach dem Erfolg am Dienstag in der Champions League müssen die Münchner am Samstag wieder in der Bundesliga ran. So können Sie die Partie gegen Arminia Bielefeld live verfolgen.

26. November 2021 - 20:06 Uhr | AZ

Das Spiel der Bayern gegen Bielefeld wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / ActionPictures

München - Der FC Bayern steht nach einem 2:1-Arbeitssieg bei Dynamo Kiew bereits nach dem 5. Spieltag in der Champions League als Gruppensieger fest. Nun geht es für den Rekordmeister wieder in der Bundesliga weiter. Am Samstag empfangen die Münchner Arminia Bielefeld in der Allianz Arena. Nach der 1:2-Pleite in Augsburg ist für die Elf von Julian Nagelsmann gegen den Tabellenvorletzten ein Sieg Pflicht, um weiter die Tabellenführung in der Bundesliga behaupten zu können. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 18.30 Uhr. Bundesliga live: FC Bayern gegen Arminia Bielefeld auf Sky Die Partie wird live auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten. Partie zwischen Bayern und Bielefeld auch im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.