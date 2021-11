Bundesliga am Samstag live: Dortmund gegen FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Gipfeltreffen am 14. Spieltag: Der Tabellenführer FC Bayern München gastiert am Samstag in Dortmund. So können Sie das Topspiel der Bundesliga live verfolgen.

29. November 2021 - 14:41 Uhr | AZ

Das Topspiel zwischen Dortmund und Bayern wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © dpa