"Brutal!": Was Bayern beim Pokalspiel in Osnabrück am meisten beeindruckt hat

Der FC Bayern feiert ein souveränes Weiterkommen gegen den VfL Osnabrück, muss dabei aber ein frühes Gegentor hinnehmen, das selbst die FCB-Stars beeindruckt: "Manchmal kann man einfach nur daneben stehen, und dem Gegner applaudieren."

Der Pokal-Fight zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Bayern war gerade einmal fünf Minuten alt, als der David dem Goliath des DFB-Pokals einen ordentlichen Leberhaken verpasste.

Robin Meißner setzte sich im Kopfballduell stark gegen Nationalspieler Jonathan Tah durch und sah den Ball plötzlich genau vor seinen Fuß springen. Der Mittelstürmer der Hausherren fackelte nicht lange und versenkte den aufprallenden Ball perfekt mit einem satten Rechtsschuss im Kreuzeck hinter Bayern-Keeper Jonas Urbig. Ein Traumtor, das selbst die Weltstars des FC Bayern die Augenbrauen hochziehen ließ.

Robin Meißner erzielte für Osnabrück das Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:0. © IMAGO/kolbert-press

Kane schwärmt von Osnabrück-Tor: "Da kannst du nur applaudieren"

"Was für ein Start ins Spiel! Manchmal kann man einfach nur daneben stehen und dem Gegner applaudieren", sagte Bayerns Torjäger Harry Kane nach der Partie bei Sky. Auch Teamkollege Tom Bischof konnte dem Gegenspieler für dessen Traumtor, das vom Stadionsprecher in der Halbzeit kurzerhand schon zum "Tor des Monats" gekürt wurde, nur Respekt zollen: "Wir wussten, dass Osnabrück guten Fußball spielt, das haben sie heute bewiesen, auch mit einem brutalen Tor."

Auch Bayern-Trainer Kompany zeigte sich nach der Partie beeindruckt vom Treffer des Gegners. "Wie das Spiel angefangen hat, war schon Wahnsinn. Das muss ich wirklich sagen. Wenn du ein solches Tor schießt, dann habe sogar ich kein Problem damit", sagte der Belgier: "Der fliegt perfekt rein! Da merkst du sofort: Jetzt ist Pokal!"

Kane schnürt Doppelpack gegen Osnabrück

Schlussendlich sollte es trotz des frühen Rückstands allerdings ein weitgehend souveränes Weiterkommen werden für die Mannschaft des Belgiers. Torgarant Kane (18./86., Foulelfmeter), Tom Bischof (24.) und Michael Olise (73.) drehten gegen den Zweitligisten die Partie.

"Wir sind ruhig geblieben, hatten es unter Kontrolle. Das sind eklige Spiele, ich bin einfach froh, dass wir weitergekommen sind", sagte Bischof in der ARD.

Trotz der gesundheitlichen Sorgen um Superstar Jamal Musiala legte Bayern nach dem dominanten Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart (5:1) damit einen insgesamt entspannten Start in die Saison hin und scheint für den Beginn der Champions League nächste Woche gegen den FK Bodø/Glimt gut gerüstet zu sein.

Davor geht es für die Bayern am kommenden Samstag noch zum FC Schalke 04. Gegen die Königsblauen wird auch wieder Manuel Neuer, der im Pokal durch Urbig vertreten wurde, zwischen den Pfosten stehen. Ob die Königsblauen für ihren verlorenen Sohn ebenfalls einen Leberhaken bereithalten?