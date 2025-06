Vor dem Sieg des FC Bayern gegen die Boca Juniors fand in Miami ein Fanfest statt. Die FCB-Legenden Giovane Elber und Claudio Pizarro stimmten die Anhänger auf das zweite Match bei der Klub-WM ein.

Giovane Elber ließ Claudio Pizarro beim Maßkrugstemmen keine Chance – und die Bayern-Fans kamen aus dem Jubeln gar nicht mehr raus.

Das Fanfest des FC Bayern fand im "Fritz and Franz Bierhaus" in Miami statt. © Paulaner/FC Bayern

Die beiden Legenden der Münchner stimmten sich beim Paulaner-Event im "Fritz and Franz Bierhouse" von Miami auf die Partie gegen die Boca Juniors ein, auf der Bühne beantworteten Elber und Pizarro launig die Fragen der Fans und schrieben später fleißig Autogramme.

Bayern-Fans mit Heimatgefühlen bei Brezn und Weißbier in Miami

Einige Bayern-Anhänger waren extra aus Deutschland für die Klub-WM angereist, doch auch vor Ort in den USA sowie in Süd- und Mitteleuropa haben die Münchner inzwischen eine große Fanbasis.

200 Gäste waren bei Bayerns Fanfest in Miami dabei. © Paulaner/FC Bayern

Mehrere Hundert Fans in rot-weißen Trikot veranstalteten eine große Party, am Büffet gab es frische Brezn und Obatzda, dazu Würstl, kleine Schnitzel, Hühnchen und Lachs. Am Tresen wurde Paulaner Helles und Weißbier gezapft. Da kamen Heimatgefühle auf.

Bayern-Sieg gegen Boca Juniors rundet Tag ab

Nach dem Event ging es für viele der glücklichen Bayern-Fans ins Hard Rock Stadium, wo die Münchner 2:1 gegen Boca gewannen und sich vorzeitig fürs Achtelfinale qualifizierten.

Es war ein rundum gelungener Tag für alle.