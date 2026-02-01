Bochum holt Mittelfeldspieler vom FC Bayern München

Der VfL Bochum setzt weiter auf junge Spieler, diesmal kommt ein Talent vom FC Bayern München. Der Profivertrag von Moritz Göttlicher gilt aber erst ab Sommer.

Der VfL Bochum hat kurz vor dem Ende des Transfensters einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Vom FC Bayern München wechselt der 17-jährige Moritz Göttlicher zum Fußball-Zweitligisten und erhält einen "langfristigen Vertrag". In diesem Winter hatten die Bochumer bereits Marcel Sobottka, Mikkel Rakneberg und Callum Marshall unter Vertrag genommen.

Mittelfeldspieler Göttlicher spielte die vergangenen zehn Jahre für den Bayern-Nachwuchs und wird bei den Bochumer zunächst auch offiziell dem Nachwuchsbereich angehören, ist aber auch bei der Profimannschaft eingeplant. Doch erst, wenn der U17 Nationalspieler im April 18 Jahre alt wird, werde er "einen langfristigen Lizenzspielervertrag unterschreiben, der dann ab dem 1. Juli 2026 gültig ist", so der Verein.

Göttlicher sagte, er freue sich über den Wechsel, "weil ich mitbekommen habe, dass junge Spieler hier in Bochum ihre Spielzeit bekomme. Ich glaube, das ist der richtige Schritt, um im Profifußball anzukommen."